Zhang ai dirigenti: “Taglio ai costi”. Resta così incerto il futuro di Conte. Romelu Lukaku è però convinto che il tecnico voglia proseguire la sua avventura all’Inter

Ieri Steven Zhang ha incontrato i dirigenti in sede confermando quanto ormai si sa da tempo, ovvero che Suning punta a una forte riduzione dei costi. Tradotto: taglio monte ingaggi, rinuncia ai premi e, se inevitabile, il ‘sacrificio’ di uno o due big oltre che la cessione dei giocatori con stipendio importante ma non indispensabili (vedi Vidal).

Conte accetterà la ‘nuova’ politica societaria dell’Inter? Decisivo in tal senso il faccia a faccia che ci sarà tra lo stesso tecnico e il presidente nerazzurro, faccia a faccia che potrebbe andare in scena anche prima della fine della stagione. Un divorzio, attraverso la risoluzione consensuale del contratto da 12 milioni di euro netti in scadenza a giugno 2022, ad oggi non si può affatto escludere.

Calciomercato Inter, Lukaku: “Non penso Conte vada via. Possiamo iniziare un nuovo ciclo”

Nell’ambiente e nello spogliatoio interista c’è tuttavia chi è convinto o quasi che Conte possa e voglia continuare la sua avventura alla guida dell’Inter. Tra questi il suo ‘fedelissimo’ Romelu Lukaku: “Conte non va via? No, penso di no. Anche lui è veramente contento perché si trova bene – le parole del bomber belga al ‘Corriere della Sera’ – Ha una squadra che lo segue e gli dà grande disponibilità, in allenamento e in partita. Abbiamo tutto per aprire un nuovo ciclo”. Anche Lukaku, ambitissimo sul calciomercato ma al momento non in cima alla lista dei possibili ‘sacrificati’, si vede ancora in maglia nerazzurra: “Nella mia testa sono convinto di essere in una squadra che può fare grandi cose: possiamo vincere e crescere ancora, iniziare un nuovo ciclo“.