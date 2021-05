Da Lukaku a Quagliarella, ecco le probabili formazioni del match Inter-Sampdoria valevole per la 35esima giornata del campionato di Serie A

L’Inter, laureatasi la scorsa giornata matematicamente Campione d’Italia, ospiterà domani alle ore 18 la Sampdoria di Claudio Ranieri in un match senza obiettivi praticamente per entrambe le parti. Antonio Conte potrebbe fare un ampio turnover ma comunque guidato da una logica: metterà dentro infatti solo gli uomini migliori. Sembra confermata la difesa, ma potrebbe esserci una chance dal 1′ per Andrea Ranocchia. In mediana Sensi potrebbe prendere il posto di Eriksen al fianco di Barella e Brozovic, Hakimi e Darmian sulle fasce. In avanti, accanto a Lukaku, possibilità per Sanchez. La squadra di Ranieri, dall’altra parte, non dovrebbe cambiare molto. Damsgaard a centrocampo, coppia d’attacco insidiosa formata da Quagliarella e Gabbiadini da tenere d’occhio: non ci dovrebbe essere Candreva. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE>>> ESCLUSIVO | Erede Handanovic: Inter convinta di averlo già in casa

Probabili formazioni Inter-Sampdoria

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Sensi, Darmian; Lukaku, Sanchez; all.: Antonio Conte.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Jankto, Thorsby, Adrien Silva, Damsgaard; Quagliarella, Gabbiadini. All.: Claudio Ranieri.

Arbitro: Giovanni Ayroldi