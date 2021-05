Inter-Sampdoria, festa dei tifosi fuori il ‘Meazza’ – FOTO

Inter, come convenuto circa 3000 tifosi nerazzurri hanno atteso fuori dallo stadio Giuseppe Meazza l’arrivo dei neo campioni d’Italia prima della partita che si disputerà questa sera alle ore 18 contro la Sampdoria

INTER FESTA SCUDETTO/ Come convenuto, circa 3000 tifosi nerazzurri si sono trovati nel piazzale antistante lo stadio Giuseppe Meazza di Milano, per salutare i neo campioni d’Italia prima della sfida di questo pomeriggio alle ore 18 con la Sampdoria, che si disputerà proprio nell’impianto milanese e valida per la 35esima giornata del campionato di serie A. Per i tifosi che non potevano essere presenti fisicamente a questa manifestazione, è stata programmata una diretta streaming tramite youtube.

La festa ufficiale, che potrebbe svolgersi prima di Inter-Udinese il 23 maggio, dovrebbe veder partecipare molte più persone, con tifosi che arriverebbero da ogni regione d‘Italia, sempre che la situazione Covid-19 lo possa permettere e il Comune di Milano dia il suo benestare. La scorsa settimana, moltissimi tifosi sono arrivati a Milano per festeggiare la vittoria del titolo, che mancava da 11 anni, non solo dai paesi limitrofi al capoluogo lombardo, ma anche da zone più lontane.