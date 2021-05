Moratti: ”Felice dello scudetto e del ritorno di Mourinho in Italia”

A ‘Radio Deejay’, Massimo Moratti ha parlato di Inter e di Mourinho alla Roma: ”Gran colpo della Roma, capiranno che uomo e allenatore è. In questi anni credo che si sia trovato con squadre non all’altezza, sarà divertente rivederlo da noi. Farà molto bene perché non ha l’obbligo di vincere e questo gli darà ulteriori stimoli per riuscirci. Nello spogliatoio era di una professionalità fenomenale. Credo che Conte sia molto simile a lui in questo aspetto. Scudetto? Bellissimo, la vittoria di tutti e soprattutto di Conte che ha svolto un grandissimo lavoro, oltre ad isolare la squadra da polemiche e problemi societari. Zhang è un presidente distante ma allo stesso presente e partecipe” ha concluso.

