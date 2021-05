Zenga: “Alessandro Bastoni è stato una grande sorpresa, dal punto di vista tecnico e mentale”

Inter, l’ex portiere Walter Zenga colloquiando con il figlio Andrea via Instagram oltre a dare un’opinione sulla bella vittoria dello Scudetto della sua ex squadra ha dato anche un parere molto positivo sulla stagione di Bastoni

INTER ZENGA SU BASTONI/ L’ex portiere Walter Zenga, ora allenatore in cerca di una nuova panchina dopo l’ultima stagione al Cagliari, ha commentato la bella vittoria dello Scudetto da parte dell’Inter via Instagram insieme al figlio Andrea. Durante il colloquio, ha voluto dare il suo parere sul grande miglioramento fatto da Alessandro Bastoni. Queste le sue parole: “Per me Alessandro Bastoni è stato una grande sorpresa, dal punto di vista tecnico e mentale. Ha fatto una stagione super. Lo volevo portare a Crotone a gennaio ma Piero Ausilio mi aveva detto che non lo davano in prestito, era già stato preso dall’Inter anche se era all’Atalanta. Fu Beppe Ursino a consigliarmelo”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, niente Inter: ha già firmato con un altro club

LEGGI ANCHE >>> Nervosismo Conte-Oriali: la ‘confessione’ di Barella

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rinnovo bloccato | Scambio e addio

L’ex estremo difensore nerazzurro, oltre ad essere inserito nella Hall of Fame della squadra meneghina insieme ai colleghi Francesco Toldo e Julio Cesar, vanta 473 presenze con la maglia nerazzurra che gli valgono il settimo posto nella storia del club nerazzurro.