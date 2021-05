Domani, alla vigilia di Inter-Roma, il tecnico nerazzurro Antonio Conte non terrà alcuna conferenza stampa. Ecco il motivo di questa decisione

Annullata la conferenza stampa di Conte alla vigilia della sfida Inter-Roma valevole per la 36esima giornata del campionato di Serie A. Il club nerazzurro fa sapere che il tecnico non parlerà nella giornata di domani onde evitare che il tutto diventi occasione per affrontare argomenti extra-calcistici come il futuro dello stesso Conte e le discussioni in corso per tagli o la rinuncia agli stipendi. In casa Inter, nonostante lo scudetto, non si respira un bel clima…

Il tecnico interista parlerà solamente al canale tematico del club.