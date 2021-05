120 milioni per salvare l’Inter: Lukaku il sacrificato insieme a Conte

120 milioni per salvare l’Inter: Lukaku il sacrificato insieme a Conte

I problemi dell’Inter preoccupano i tifosi in vista del futuro prossimo. I debiti del club e i tagli che la società ha promesso – e intende mantenere – infastidiscono il gruppo che rischia di sfaldarsi. Secondo il Corriere dello Sport, l’Inter sta seriamente pensando di cedere Lukaku se dovesse arrivare una ricchissima offerta di 120 milioni di euro. In questo caso andrebbe via anche Conte che non tollererebbe l’addio del suo pupillo.

