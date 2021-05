Inter: Giuseppe Bergomi parla del match di questa sera fra nerazzurri e Roma allo stadio di ‘San Siro’ in Milano. Le sue dichiarazioni

Giuseppe Bergomi, ai microfoni di ‘Centro Suono Sport’ durante la trasmissione ‘A tutto Campo’ ha parlato del match tra Inter e Roma che andrà in scena a ‘San Siro’ questa sera alle ore 21. Le sue parole:

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, possibile addio | Si muove Raiola: le ultime

“L’Inter farà la gara indipendentemente dai giocatori che metterà in campo. La Roma mi ha fatto arrabbiare in questa stagione, ha avuto degli alti e bassi inspiegabili, non ha vinto uno scontro diretto. La Roma può giocarsela con tutti, penso non sia marginale difendere il settimo posto, perché giocare in Europa fa sempre bene a prescindere dalla competizione”.