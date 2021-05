Calciomercato Inter: futuro in bilico per tanti giocatori nerazzurri in vista della prossima stagione e non solo. Tutti i dettagli

Tante difficoltà economiche per l’Inter che, dopo lo scudetto conquistato dalla squadra di Antonio Conte, deve valutare al meglio ogni singolo giocatore della rosa, con tanti tasselli importanti in bilico in vista della prossima stagione. Uno dei calciatori più importanti e che potrebbe essere sacrificato sul mercato è Stefan de Vrij. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, de Vrij tra Barcellona e Psg: Raiola ‘scalpita’

Inter, tra i big quello che potrebbe essere sacrificato è Stefan de Vrij. Il suo agente, Mino Raiola, non è infatti contento della situazione economico-societaria del club. Fra le parti c’è da tempo un accordo di massima per il rinnovo di contratto fino al 2024, ma i problemi di Suning, come nei casi di Alessandro Bastoni e Lautaro Martinez, continuano a rinviare la firma definitiva.

E così il noto agente ha cominciato a guardarsi intorno contattando due club in ottimi rapporti proprio con lui: Barcellona e Psg. L’Inter, commissioni escluse, acquistò a zero il difensore olandese. Proprio per questo, Marotta e colleghi da una sua cessione ne ricaverebbero una plusvalenza in ogni caso: anche di fronte ad una proposta di 35 milioni di euro, la ‘Beneamata’ potrebbe cedere alle richieste di entrambi i club.