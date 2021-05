Da Radu e Sanchez a Dzeko, ecco le probabili formazioni della sfida Inter-Roma di scena stasera al ‘Meazza’ e valevole per la 36esima giornata di Serie A

Conte farà ancora turnover stasera contro la Roma nella sfida valevole per la 36esima giornata di Serie A. Il tecnico dell’Inter intenzionato a confermare dal primo minuto Radu, Ranocchia, Vecino e Alexis Sanchez. In difesa probabile rientro di Skriniar al posto di Bastoni, con D’Ambrosio dirottato a sinistra. Al centro della mediana dovrebbe rivedersi Brozovic a scapito di Eriksen, con Sensi e Barella in ballottaggio per l’altro posto disponibile. Sull’out destro più Darmian di Hakimi, mentre a sinistra potrebbe rivedersi Perisic. Davanti pressoché certo il rientro di Lukaku, in coppia con ‘El Nino Maravilla’. Sponda giallorossa, Fonseca sempre alle prese con diversi indisponibili. Due i ballottaggi: Kumbulla-Ibanez in difesa, Darboe-Villar a centrocampo. L’arbitro sarà Chiffi.

Probabili formazioni Inter-Roma

Inter (3-5-2): Radu; Skriniar, Ranocchia, D’Ambrosio; Darmian, Sensi, Brozovic, Vecino, Perisic; Sanchez, Lukaku. All.: Conte

Roma (4-2-3-1): Mirante; Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Santon; Cristante, Darboe; Pedro, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All.: Fonseca

Arbitro: Chiffi di Padova