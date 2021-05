Da Lukaku a Mkhitaryan, ecco le formazioni ufficiali della sfida Inter-Roma valevole per la 36esima giornata del campionato di Serie A

Sono ufficiali le formazioni di Inter-Roma. Antonio Conte continua con il turnover confermando però dal 1′ i vari D’Ambrosio, Ranocchia, Vecino e Sanchez. Col cileno farà coppia Romelu Lukaku, in panchina contro la Sampdoria. Prima da titolare per Radu. A centrocampo rientrano Brozovic e Barella, sugli esterni Darmian e Perisic, in difesa Skriniar. Fonseca col classico 4-2-3-1: il baby Darboe in mezzo al campo, Pedro-Pellegrini-Mkhitaryan dietro Dzeko.

Formazioni UFFICIALI Inter-Roma

Inter (3-5-2): Radu; D’Ambrosio, Ranocchia, Skriniar; Darmian, Vecino, Brozovic, Barella, Perisic; Sanchez, Lukaku. All.: Conte

Roma (4-2-3-1): Fuzato; Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Santon; Cristante, Darboe; Pedro, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All.: Fonseca

Arbitro: Chiffi di Padova