Inter: da Arturo Vidal ad Aleksandar Kolarov fino ad Alexis Sanchez. Le condizioni fisiche di alcuni giocatori nerazzurri. I dettagli

Dopo la bella vittoria dell’Inter contro la Roma, conquistata con ampio turn over e non poco sudore, oggi ad Appiano Gentile giornata di scarico per i nerazzurri. Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, però, non tutti hanno potuto lavorare in gruppo.

Arturo Vidal ed Aleksandar Kolarov, ad esempio, si sono ancora allenati a parte. Alexis Sanchez invece ha svolto terapie alla caviglia, parte del corpo in cui si è fatto male nel match di ieri a causa di un duro scontro di gioco con il giocatore della Roma Darboe. Nulla di grave comunque. Il cileno potrebbe recuperare già per la sfida con la Juventus di questo sabato.