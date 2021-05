By

Inter: tensioni fra Lautaro Martinez e il tecnico nerazzurro Antonio Conte, come stanno le cose veramente il giorno dopo il match con la Roma

Ennesima vittoria per l’Inter di Antonio Conte che convince ancora con un secco 3-1 alla Roma. Un episodio però ha, se vogliamo, ‘scosso’ la prestazione dei nerazzurri: un litigio fra lo stesso Conte e Lautaro Martinez. Quest’ultimo, entrato al posto di Sanchez nel primo tempo e sostituito negli ultimi minuti del secondo tempo, non ha gradito granché la scelta del tecnico leccese che non ci ha messo molto a replicare.

Tuttavia, secondo la ‘Gazzetta dello Sport’ sembra già tutto passato. Il ‘Toro’, infatti, si è scusato con l’allenatore e i compagni per il suo sfogo. Per farsi perdonare, dopo l’allenamento odierno griglierà asada, tipica carne argentina, per tutti.