Da Barella a Cristiano Ronaldo, le formazioni ufficiali del derby d’Italia Juventus-Inter valevole per la 37esima di Serie A

Sono ufficiali le formazioni di Juventus-Inter. Conte in campo con l’undici tipo, con Darmian preferito però a Perisic e Young sulla corsia mancina. Davanti riecco Lukaku e Lautaro Martinez. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI. Sponda bianconera, Dybala e Morata non al top e così Pirlo opta per Kulusevski come partner di Ronaldo.

Formazioni UFFICIALI Juventus-Inter

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Kulusevski, Cristiano Ronaldo. All.: Pirlo

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Lukaku, Lautaro. All.: Conte

Arbitro: Calvarese di Teramo