Marocchi: “Ci sono dei giocatori come Chiellini e Cuadrado che sono inarbitrabili”

JUVE-INTER MAROCCHI DICHIARAZIONI/ Come capita spesso il derby d’Italia, terminato con la vittoria per 3-2 della squadra di Andrea Pirlo su quella di Antonio Conte, ha avuto degli strascichi post partita che si stanno allargando a macchia d’olio e dopo le parole di Alex Del Piero sul rigore fischiato da Calvarese a Cuadrado, anche l’ex juventino Giancarlo Marocchi ha voluto dire la sua rincarando se vogliamo ancora di più l’indignazione. L’ex centrocampista oltre a Juan Cuadrado ha redarguito, per usare un eufemismo, anche Giorgio Chiellini. Queste le sue dichiarazioni: “Provo a stare dalla parte degli arbitri, ci sono dei giocatori come Chiellini e Cuadrado che sono inarbitrabili perché sono sempre alla ricerca di vantaggi arbitrali. Se si potesse, rigiocherei la partita”.

Queste dichiarazioni sono state accolte in maniera molto favorevole dagli sportivi, che hanno elogiato positivamente sia l’ex numero dieci bianconero che l’ex centrocampista.