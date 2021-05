Inter: festa scudetto, non si placano i nerazzurri dopo la conquista del trofeo atteso dalla ‘Beneamata’ undici anni. Presente anche Conte

L’Inter non smette di festeggiare. I nerazzurri, infatti, dopo la conquista del 19° scudetto attendono di alzare finalmente al cielo il trofeo mancato 11 anni nel post gara del confronto di San Siro con l’Udinese, programmato per domenica alle ore 15. La squadra, nel frattempo, si è ritrovata per un pranzo a sorpresa in un locale di Milano.

Tra i primi ad arrivare il vicepresidente Javier Zanetti, seguito da Nicolò Barella, Stefano Sensi, Lautaro Martinez e Achraf Hakimi. In seguito tutti gli altri giocatori, Antonio Conte e alcuni componenti dello staff come Cristian Stellini. La festa è stata organizzata all’aperto in un ristorante al decimo piano nel centro di Milano.