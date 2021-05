Si affievolisce la pista estera per Stefano Sensi. Il centrocampista umbro in forza all’Inter rimane però tra i possibili partenti. Occhio alla Fiorentina

Negli ultimissimi giorni si è parlato molto di Stefano Sensi, o meglio della sua possibile partenza destinazione Shakhtar. E’ stato scritto che De Zerbi, suo allenatore nell’ultima stagione al Sassuolo, vuole portarselo con sé nella sua prossima avventura in Ucraina. Secondo le ultime indiscrezioni di ‘calciomercatonews.com’, però, la dirigenza del club di Donetsk non ritiene prioritario un investimento per il centrocampista umbro che Marotta e soci – ma presumiamo pure lo stesso Conte – non ritengono indispensabile visti i continui problemi fisici. Anzi ‘sacrificabile’ di fronte a una proposta congrua, pensiamo da almeno una ventina di milioni di euro. Sensi è sì apprezzato dallo Shakhtar, oltre che da De Zerbi, tuttavia al momento non è un obiettivo ‘sensibile’ per la stagione che verrà.

Calciomercato Inter, Sensi può dire addio ma restare in Serie A

Il futuro di Sensi potrebbe essere sempre in Serie A. Da Firenze, infatti, confermano il forte interesse della Fiorentina per il classe ’95 legato all’Inter da un contratto in scadenza a giugno 2024 da circa 2 milioni di euro netti a stagione.