Inter: arriva il via libera della Prefettura per la festa scudetto fuori dallo stadio prima del match tra nerazzurri e Udinese. I dettagli

Domenica 23 maggio andrà in scena Inter-Udinese alle ore 15, in programma allo stadio ‘San Siro’ e valevole per la 38° e ultima giornata del campionato di Serie A. Prima della partita, sarà consentita una festa al di fuori dello stadio per sostenere Antonio Conte e la squadra.

Una manifestazione aperta a 4.500 tifosi in un’area delimitata da circa 19.000 mq. Così ha deciso il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Inoltre, saranno previste alcune limitazioni a viabilità e parcheggi che verranno opportunamente comunicati dall’amministrazione comunale.