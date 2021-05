Calciomercato Inter: dopo tante difficoltà e dubbi, il futuro sembra davvero ad un passo dall’essere deciso per un giocatore. I dettagli

Tra l’entrata in scena del fondo americano Oaktree e varie decisioni per il futuro, l’Inter si sta mobilitando come non mai per evitare di intaccare la creatura costruita alla grande da Antonio Conte. Proprio per questo, sono state riprese le discussioni per i rinnovi di contratto come nel caso di Lautaro Martinez che, tra pochi giorni se non ore, dovrebbe prolungare il suo rapporto con i nerazzurri. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Lautaro rinnovo: manca solo Oaktree

Per il rinnovo di Lautaro Martinez manca solo l’ufficialità. Il prolungamento è già pronto da mesi e si attende soltanto la firma definitiva di Oaktree per il finanziamento che donerà liquidità alle casse nerazzurre che in questo modo potrà ufficializzare il rinnovo del centravanti argentino.

Si tratta di un affare da circa 5 milioni di euro netti più bonus con tanto di cancellazione della clausola da 111 milioni. Successivamente dovrebbe arrivare anche il rinnovo di Alessandro Bastoni, pure lui in attesa di chiarimenti da parte dell’Inter.