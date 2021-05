Il Bayern Monaco soffia Wijnaldum: beffato Marotta

Il Bayern Monaco soffia Wijnaldum: beffato Marotta

Secondo Sport 1, il Bayern Monaco sta provando a prendere il centrocampista del Liverpool Georginio Wijnaldum. L’olandese è in scadenza di contratto e dunque prelevabile a costo zero, un modo per sopperire alla crisi finanziaria portando in dote un ottimo elemento per la mediana. Wijnaldum, che era stato accostato anche all‘Inter e al Barcellona, potrebbe accasarsi al sodalizio tedesco a partire dal prossimo mese. Per il momento l’esperto e forte centrocampista sta attendendo il momento giusto prima di decidere il da farsi.

