Pozzo avvisa le pretendenti di De Paul: ”Con lui in Champions League”

A ‘Sportitalia’, il patron dell’Udinese Pozzo avvisa le pretendenti per il cartellino di De Paul e soprattutto annuncia di voler tornare ai tempi d’oro della lotta per la Champions: “Non mi pongo limiti, spero di tornare a lottare per la Champions League com’è accaduto ai tempi di Guidolin. Per l’Udinese deve essere un obiettivo ambizioso per cui lottare, vorremmo farlo insieme ad uno dei nostri giocatori più rappresentativi che è Rodrigo De Paul, uno dei migliori in assoluto mai visti ad Udine. E’ un giocatore fantastico, vorremmo tenerlo con noi” ha concluso.

