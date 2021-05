Conte blocca tutto: l’epurato eccellente rimane all’Inter

Arturo Vidal vuole rimanere all’Inter e sembra aver trovato terreno fertile in Antonio Conte. Il tecnico, infatti, vorrebbe tenerlo e averlo al 100% dopo i problemi fisici che ne hanno limitato il rendimento annuale. Su di lui si rincorrono diverse voci tra cui l’interesse dell’Olympique Marsiglia e la possibilità che possa andare via a costo zero per questioni di bilancio. Lo stesso Vidal vuole restare per Conte, convinto di poter essere molto utile alla causa per l’anno prossimo.

