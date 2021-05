Spalletti ‘gelato’ come Sarri? Il Napoli ci ripensa: ecco Sergio Conceiçao

Stando alle indiscrezioni del Corriere dello Sport, il Napoli ha scelto Sergio Coinceçao come prossimo allenatore del Napoli. Nonostante gli accordo con Allegri e Spalletti, il presidente degli azzurri avrebbe optato per una clamorosa decisione in seguito all’esonero di Gattuso. Il quotidiano azzarda con forza la sua candidatura e in casa Napoli si attende il momento giusto per ufficializzare il nome che prendere il posto dell’ex tecnico del Milan. Con la qualificazione all’Europa League, il nome di Conceicao sembra essere quello giusto per ripartire, con buona pace per Spalletti…

