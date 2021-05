L’annuncio clamoroso: ”Fonseca l’ideale per sostituire Conte”

Ai microfoni di Tuttomercatoweb, Antonio Paganin suggerisce un clamoroso nome per il post Conte: “Se Conte andrà via sarebbe una grandissima perdita per l’Inter, ovviamente lui è stato il motore di tutto. Per sostituirlo io penso che Fonseca sarebbe l’ideale, interpreta il calcio in maniera differente, a me piace molto anche perché sa valorizzare i giocatori e fa giocare bene le sue squadre” ha concluso.

