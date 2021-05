Mourinho: “La Champions ha bisogno torni tutto come prima”

Inter, l’ex allenatore ora alla Roma José Mourinho ha voluto spiegare il rapporto particolare che a con la Champions League. Inoltre spera che presto i tifosi possano tornare allo stadio per dare il loro contributo e motivare i giocatori

INTER MOURINHO INTERVISTA/ Visto quello che è accaduto, è il rimpianto più grande dei tifosi nerazzurri, dato che il contratto con la Roma prevede uno stipendio di 7 milioni di euro, più o meno quello che può pagare anche il club nerazzurro. Il tecnico José Mourinho è stato intervistato da Mastercard. Queste le sue prime dichiarazioni: “Già da bambino, l’unico gioco di cui mi importava era il pallone. Non ho ricordi di me senza questa passione“.

Gli hanno chiesto di raccontare il suo rapporto con la Champions League e lui ha spiegato: “Quando sono arrivato al Porto ho promesso a giocatori e tifosi che avremmo vinto. Forse fui un po’ ingenuo, ma allo stesso tempo sentivo un tale ottimismo e credevo in me. Essere il migliore significa vincere la Champions. E’ la competizione che diventa il sogno. In Champions credo di aver vissuto praticamente tutto. Perdere una Champions su rigore. E’ dura e ti brucia per tutta la vita. A volte le partite possono prendere una direzione inaspettata e questo succede in Champions perché i giocatori danno tutto. Io credo nel potere dei tifosi. Non tifano soltanto, ma motivano, giocano. Il calcio sono le persone sugli spalti che giocano con i giocatori. Questo ci manca e la Champions ha bisogno torni tutto come prima”.