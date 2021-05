Calciomercato Inter: Milan Skriniar potrebbe lasciare i nerazzurri in estate. Pronto a fare follie per lui un allenatore a cui piace da tempo

Milan Skriniar è uno dei giocatori più importanti per l’Inter. Lo era stato con Spalletti e si è confermato, soprattutto nella seconda stagione, tale anche con Antonio Conte. Il suo futuro, però, a causa della necessità della società di vendere un pezzo grosso della rosa per fare cassa, potrebbe vederlo lontano dai colori nerazzurri con José Mourinho pronto a fare follie per portarlo con sé alla Roma. Per tutte le atre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Skriniar alla Roma: i dettagli

Milan Skriniar piace alla Roma. E, soprattutto, piace a José Mourinho sin da quando era alla guida del Tottenham. La ‘Gazzetta dello Sport’ ha confermato quanto spiegato da noi di Interlive pochi mesi fa.

Ovviamente per arrivare al giocatore slovacco sarà necessaria una cifra importante. In caso arrivasse la disponibilità da parte della società giallorossa, l’Inter potrebbe anche pensare di lasciarlo andare considerando le difficoltà economico-societarie del club. Senza ombra di dubbio, comunque, i Friedkin un tentativo lo faranno.