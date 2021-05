Emerson Royal: “Sono felice perché il Barcellona è il club per cui ho sognato di giocare”

Inter, il terzino Emerson Royal che era considerato dal club nerazzurro il possibile sostituto di Achraf Hakimi qualora il marocchino dovesse essere ceduto, sembra intenzionato a tornare al Barcellona per rimanerci

INTER EMERSON ROYAL AGGIORNAMENTO/ In casa nerazzurra, si sta già correndo ai ripari qualora si dovesse sacrificare Achraf Hakimi. Il nome nuovo del calciatore indicato come possibile sostituto del marocchino è Emerson Royal, terzino destro di proprietà del Barcellona, in prestito al Betis Siviglia nella stagione appena conclusa.

In merito al suo futuro, il giocatore classe 99 ha le idee chiare e spinge la società nerazzurra a virare su altri profili. Queste le sue parole a Calciomercato.com: “Tutti sanno che ho un contratto di tre anni con il Barcellona e che tornerò lì dal 1° luglio. Come avevo già detto alla stampa, il Barça è già in contatto con il Betis e ha deciso di voler puntare su di me per la prossima stagione. Sono felice perché è il club per cui ho sognato di giocare sin dall’inizio della mia carriera, quindi ricevere questo riconoscimento per me è fondamentale. Tutti i giocatori vorrebbero essere tesserati dal Barça. Non vedo l’ora di tornare per dimostrare il mio valore e confermarmi in questa posizione”.