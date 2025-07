“Colloqui con l’Inter”: si riapre a sorpresa una pista di mercato

Marotta agisce sottotraccia e può regalare un rinforzo di peso a mister Chivu: occhi in Premier League, si riapre la trattativa

L’Inter non si ferma più. La dirigenza di Viale della Liberazione è attenta in sede di calciomercato e lo si è visto con gli ultimi affari messi a segno. Bonny del Parma, attaccante giovane, di prospettiva, con numeri già notevoli.

Oaktree ha dettato una linea che Marotta sta seguendo in maniera certosina. La rosa va svecchiata ed in tal senso oltre l’acquisto del francese sono già arrivati da inizio giugno Sucic e Luis Henrique. Il focus dei vertici meneghini è, ad oggi, tutto sull’attacco. Nonostante l’approdo del gioiello cresciuto nelle giovanili dello Chateauroux, a Chivu servirà un altro attaccante.

Da mesi i nerazzurri sono vigili su un profilo che, ad oggi, sembra tornato in auge per potenziare il reparto avanzato. E a determinate condizioni, la firma non sarebbe nemmeno tanto lontana.

“Andrà via”: Inter, annuncio bomba in attacco

Non è bastato Ange-Yoan Bonny a placare la fame di grandi colpi per l’attacco. L’ex punta del Parma è solo l’antipasto di ciò che, nelle prossime settimane, potrebbe accadere in casa nerazzurra. Perché l’Inter, ora, è pronta a spingere per un gioiello seguito da tempo.

Non è un mistero che a Beppe Marotta Rasmus Hojlund sia sempre piaciuto. Si parla da mesi della possibilità che la società di Oaktree possa puntare sul bomber danese per completare l’attacco. 22 anni, buona esperienza internazionale e già a suo agio con la maglia dell’Atalanta in Serie A: tutte caratteristiche che lo renderebbero l’acquisto ideale, tanto per il presente quanto per il futuro.

Dopo aver acquistato Matheus Cunha ed essere ad un passo da Bryan Mbeumo del Brentford, la dirigenza del Manchester United starebbe quindi rivalutando la possibilità di fare a meno di Hojlund che – in realtà – è già consapevole di non essere una prima scelta di Ruben Amorim, secondo quanto riferito da ‘Tbrfootball.com’.

Il corrispondente Graeme Bailey, poi, ha svelato nel dettaglio un clamoroso retroscena che riguarda i nerazzurri. “L’Inter ha avuto dei colloqui e Hojlund sarebbe interessato ma non sta spingendo per andare via. Ma sa che allo United vorrebbero sostituirlo. Se ingaggeranno altri attaccanti, come sperano, allora è molto probabile che se ne vada“.

Inter, colpo Hojlund: le cifre

Hojlund sin dal suo arrivo a Manchester non ha vissuto certo il momento migliore della sua carriera, nonostante la giovane età. I ‘Red Devils’ lo hanno acquistato dall’Atalanta per quasi 80 milioni di euro, nell’agosto 2023: una cifra enorme.

Oggi è diventato solo un’alternativa in quel di Manchester e i numeri, chiaramente, ne risentono parecchio. Solo 10 reti con 4 assist in 52 presenze l’anno scorso. Il suo contratto è ancora lungo, scadrà il 30 giugno 2028 ma l’Inter è fiduciosa che – nel momento in cui all’Old Trafford dovesse arrivare un nuovo attaccante – potrebbe provare a chiudere a condizioni favorevoli.

Magari in prestito con opzione di riscatto: al momento la sua valutazione si è praticamente dimezzata, attestandosi intorno ai 40 milioni di euro. Anche lato stipendio, non vi sarebbero problemi: il nazionale danese allo United guadagna ‘appena’ 2,9 milioni di euro a stagione, cifra assolutamente nei parametri del club nerazzurro.