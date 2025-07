Spunta un nome del tutto inaspettato per sostituire Acerbi: affare da 12 milioni

Riflessioni in casa Inter sulla posizione del centrale ex Lazio, al suo posto un profilo che piace alla Roma

L’Inter vuole svecchiare la rosa e questa non è una novità dell’ultimo minuto. Valutazioni in merito sono state portate avanti per diversi mesi dalla dirigenza nerazzurra, consapevole di dover abbassare l’età anagrafica soprattutto in un reparto che – come quello difensivo – necessita di maggiore freschezza e dinamicità.

Come raccontato anche da ‘interlive.it’ in esclusiva, sia il presidente Giuseppe Marotta che il direttore sportivo Piero Ausilio hanno preso in esame il concetto di futuribilità di Francesco Acerbi e Stefan de Vrij all’interno del progetto di Cristian Chivu.

Conferme giungono a distanza di pochi giorni dall’eliminazione dell’Inter al Mondiale per Club: il posto dell’ex Lazio tanto caro a Simone Inzaghi sarebbe a rischio e il sostituto principale ha fatto parlare molto di sé nelle ultime settimane. Trattasi di Giovanni Leoni, diciannovenne allenato proprio da Chivu al Parma lo scorso anno e con un futuro brillante davanti.

L’idea dei nerazzurri consisterebbe nel prelevarlo quanto prima a fronte di un ingente investimento che possa ripagare ogni sforzo in futuro, sebbene il suo inserimento negli schemi nerazzurri potrebbe esser graduale e richiedere parecchio tempo. Magari alle spalle di de Vrij, che al contrario di Acerbi potrebbe permanere ancora.

Eppure l’Inter temporeggia. Anche perché il mercato continua a muoversi e sussultare parecchio, per via dei continui contatti che entourage e procuratori tentano di stabilire con le big per rifilare i propri assistiti.

Aguerd dopo Acerbi? No Inter, sempre meglio Leoni

A tal proposito, nuove indiscrezioni hanno fatto luce sull’accostamento del difensore centrale marocchino Nayef Aguerd, sotto contratto con il West Ham.

Aguerd ha fatto rientro in Inghilterra dopo l’esperienza in prestito alla Real Sociedad, nel campionato spagnolo de La Liga, trovando tuttavia le porte nuovamente aperte per una cessione in questa sessione. All’Inter potrebbe tornare utile come erede di Acerbi soltanto sulla carta, ma non nei fatti.

Il ventinovenne non è poi tanto dissimile da de Vrij per età e caratteristiche, oltre al fatto che il costo del cartellino sui 12 milioni di euro non appare tanto appetibile come ci si sarebbe aspettato.

L’Inter ringrazia e rispedisce al mittente con buone motivazioni al seguito, restando dunque ancorata all’idea di portare in squadra un calciatore che laddove non fosse Leoni, quantomeno ne fosse il riflesso.