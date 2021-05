Brozovic: il nuovo allenatore Simone Inzaghi lo ha inserito nella lista degli intoccabili

Inter, il centrocampista Marcelo Brozovic è stato inserito dal nuovo allenatore Simone Inzaghi tra gli incedibili della formazione nerazzurra. Il croato però ha il contratto in scadenza nel giugno 2022 e vorrebbe quasi 6 milioni all’anno

INTER BROZOVIC AGGIORNAMENTO/ Il centrocampista dell‘Inter Marcelo Brozovic ha il contratto in scadenza nel giugno del 2022. Il calciatore per il momento, non ha ancora rinnovato, anche perché le questioni societarie non si sono ancora pienamente appianate e quindi i rinnovi dei calciatori stanno andando un pochino a rilento. Il croato non era ritenuto incedibile dal tecnico Antonio Conte, ma il nuovo allenatore Simone Inzaghi lo ha inserito nell’elenco degli intoccabili. Secondo la Gazzetta dello Sport, a breve i dirigenti della squadra meneghina cercheranno di trovare un accordo per un prolungamento di contratto almeno fino al 2023. Per le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI!

Il problema è che il giocatore croato vorrebbe passare dal suo stipendio attuale di 3,5 milioni di euro annui, a circa 6 milioni di euro, quindi Beppe Marotta e Piero Ausilio dovranno provare a trovare il giusto compromesso. Le prestazioni del centrocampista nella scorsa stagione sono state positive e quindi un aumento penso sia giusto e meritato, ma forse quasi il doppio è un pochino troppo.