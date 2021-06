Nuovo rinforzo per Inzaghi: torna Lazaro come vice Hakimi

Valentino Lazaro il rinforzo per la destra. L’austriaco, in prestito da due anni, potrebbe ritornare a Milano per restarci e diventare la prima alternativa di Hakimi, sempre se non dovesse essere ceduto al Psg. Reduce dai prestiti in Inghilterra e in Bundesliga, Lazaro si metterà a disposizione di Inzaghi che valuterà il suo futuro durante il ritiro estivo.

