Raspadori incedibile ma l’Inter spera almeno nell’opzione

Giacomo Raspadori è la richiesta di Inzaghi per l’attacco, una mossa a sorpresa che sa di investimento per il futuro per l’attacco dell’Inter. Secondo Tuttosport, lo avrebbe chiesto alla dirigenza già per l’estate. Il giovane centravanti del Sassuolo, però, è considerato incedibile dal proprio club che vuole puntare su di lui per il futuro. Il quotidiano azzarda l’idea dei nerazzurri per il futuro: ottenere una opzione in caso di cessione.

