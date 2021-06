De Vrij: “Vincere un campionato in una competizione così importante… E’ stato bellissimo!”

Inter, lunga intervista al difensore della squadra nerazzurra Stefan De Vrij in vista dell’imminente Europeo 2021. Il calciatore ha naturalmente esternato la sua gioia per lo Scudetto appena vinto con la squadra milanese

INTER DE VRIJ INTERVISTA/ Dopo le belle parole dell’ex calciatore Tim de Cler, il difensore dell’Inter Stefan De Vrij, è stato intervistato da Elf Voetbal per dare il suo parere sia sull’Europeo che inizierà tra meno di una settimana, sia sulla stagione appena terminata. Queste le sue prime dichiarazioni: “Dobbiamo assicurarci di superare il girone. Nella fase a eliminazione diretta può succedere di tutto. Tutti possono battere tutti. Nel 2014 abbiamo perso la finale per un pelo. È importante che siamo di nuovo un vero gruppo, che forniamo una vera unità. Ora conosco l’esperienza di una fase finale. È ancora uno dei momenti più belli della mia carriera. Una fase finale può portare tante cose belle“. Il calciatore, ha poi spiegato cosa intendeva per esperienza e ha detto: “Nel 2014 avevo solo esperienza in Eredivisie, niente a livello internazionale. Avevo solo qualche partita internazionale alle spalle, qualche duello nei preliminari di Champions League. Adesso ho molta più esperienza, sono molto più esperto. Questo cambia leggermente il mio ruolo. Il giocatore Stefan è cresciuto, ma io non sono cambiato come persona”. Gli hanno chiesto un’opinione sul modulo e lui ha risposto: “Nell’Inter abbiamo giocato con cinque difensori, ma questo non significa che spero sia lo stesso con l’Olanda. Ho fatto una buona stagione in quel ruolo all’Inter. Mi trovo bene. In passato abbiamo giocato anche con quattro difensori, potrei farlo senza nessun problema. Dipende dall’allenatore quello che decide”. Gli hanno domandato che schema verrà adottato: 4-3-3, 5-3-2 o 3-5-2 e lui ha dichiarato: “È particolarmente importante che sia chiaro come vogliamo giocare. Se giochiamo con quattro o tre difensori, qualcosa cambia, ma tutti i giocatori sono adatti e sono di alto livello quindi abituati a moduli differenti”.

Gli hanno chiesto, se è riuscito a riposarsi prima del ritiro e lui ha risposto: “Dopo l’ultima partita di campionato ero felice di prendermi una pausa di qualche giorno. L’anno scorso, dopo la finale di Europa League, ho potuto prendermi solo una settimana di ferie. Da giugno. Ho giocato più di sessanta partite“. Gli hanno fatto notare, che quest’anno ha vinto lo Scudetto e lui ha detto: “Ho provato grande felicità, mi sono sentito sollevato. È stato un momento di grande Gioia. Vincere un campionato in una competizione così importante… è stato bellissimo!”.