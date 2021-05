Lautaro Martinez è all’Inter dall’estate 2018. Nel suo contratto, che a breve potrebbe essere rinnovato, è presente una clausola da 111 milioni

Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ la cessione di Hakimi al Psg consentirebbe all’Inter di tenersi stretto Lautaro. Noi invece non ne siamo tanto convinti: il club nerazzurro, ripetiamo, non è nelle condizioni di poter dire no a eventuali grandi offerte per i suoi big. Chiaramente non andranno via tutti, ma per questioni di cassa e bilancio potrebbe essere davvero necessario un altro ‘sacrificio’ oltre a quello del laterale marocchino, per il quale comunque occorrerà una proposta (ok con bonus inclusi) non inferiore agli 80 milioni di euro. Tornando a Lautaro, stando alle informazioni raccolte da Interlive.it per lui può rifarsi presto vivo il Barcellona con il quale aveva raggiunto una super intesa nella primavera di un anno fa. Il tutto nonostante i blaugrana stiano per chiudere per Aguero e vicini se non vicinissimi a Memphis Depay. Ma il numero dieci dell’Inter, nel mirino già di Real e soprattutto Atletico Madrid, rimane il ‘cocco’ di Leo Messi e sappiamo quanto Laporta sia molto sensibile ai desideri del fuoriclasse argentino. Va detto che Lautaro è nove anni più giovane del ‘Kun’, dunque rappresenterebbe un investimento giusto per il futuro.

LEGGI ANCHE >>> Inzaghi a Lukaku: “Sei al centro del progetto”. Ma due top club fanno ‘tremare’ i tifosi

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Vecino, possibile svolta con arrivo Inzaghi

INTERLIVE – Possibile rilancio Barcellona per Lautaro: Emerson Royal e non solo sul piatto

Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI.

Il Barça però è più o meno nelle stesse condizioni dell’Inter: zero liquidità con in più una marea di esuberi complicati da piazzare. Ecco perché l’eventuale proposta potrebbe includere non una ma due contropartite tecniche: facile ora fare il nome di Emerson Royal, secondo gli ultimi rumors il candidato numero uno per il dopo Hakimi, ma attenzione anche a quello di Junior Firpo visto che i catalani sanno che l’Inter ha la necessità di rinforzare pure la corsia mancina. Oppure a un attaccante, all’ex Juve Pjanic che è fuori dal progetto ma troppo costoso per l’Inter lato ingaggio e a ter Stegen che Laporta è pronto a far fuori a vantaggio di Donnarumma.

Il tedesco è un vecchio ‘sogno’ dell’Inter per l’eredità di Handanovic. Marotta e soci preferirebbero comunque una offerta cash, c’è chi dice da 80-90 milioni di euro ma potrebbe ‘bastare’ una da 60-70 dato che l’ex Racing pesa a bilancio appena 9 milioni.