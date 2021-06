Calciomercato Inter: il futuro di Franck Ribery sembra appeso ad un filo, o per meglio dire alle decisioni di Gennaro Gattuso. Il motivo

Non solo l'Inter, anche altri club in queste settimane stanno facendo alcune valutazioni in vista della prossima stagione. Come, ad esempio, la Fiorentina di Gennaro Gattuso che è indecisa sul futuro di Franck Ribery. Il fuoriclasse francese ex Bayern Monaco vorrebbe rimanere ma non è sicura la sua permanenza nel club toscano. proprio per questo, potrebbe passare alla Lazio o addirittura in nerazzurro.

Calciomercato Inter, Ribery proposto ai nerazzurri: i dettagli

Come detto, non è sicuro che Franck Ribery rimanga ancora alla Fiorentina. Il giocatore francese per restare sarebbe disposto a ridursi notevolmente l’ingaggio (da 4 a 2 milioni di euro netti a stagione). Tuttavia, potrebbe non bastare per convincere il nuovo allenatore viola Gennaro Gattuso.

E così l’ex Bayern Monaco in caso di addio potrebbe anche pensare di andare altrove, rimanendo comunque in Serie A. Piace alla Lazio, anche se i biancocelesti paiono essersi defilati, ed è stato proposto pure all’Inter dall’intermediario Davide Lippi. Insomma, futuro incerto per Ribery che però di appendere gli scarpini al chiodo non ne ha punta voglia.