Ecco l’erede di Calhanoglu: “Quinquennale da 4 milioni netti”

Conferme sull’opzione prioritaria dell’Inter per il post Calhanoglu, previsto un ingaggio doppio rispetto all’attuale

Il Galatasaray sembra non avere fretta, né sembra di aver voglia di affrettare le cose. Hakan Calhanoglu piace da matti e lui scalpita di far rientro in Turchia per vestire la maglia giallorossa, ma di un’offerta ufficiale al cospetto dell’Inter non v’è ancora traccia.

I nerazzurri, dal canto loro, hanno bisogno di certezze. Il prima possibile. Perché dall’eventuale uscita di scena del proprio centrocampista dipenderebbe l’esito dell’affare che porterebbe in squadra il suo sostituto.

Così nelle scorse ore è saltata fuori la data ultima entro la quale tale fantomatica offerta del Cimbom dovrebbe pervenire, affinché tutto vada in porto come da desideri condivisi in quel di Istanbul.

Se entro fine luglio nulla dovesse muoversi, il rischio che Calhanoglu possa continuare in nerazzurro diventerebbe più concreto. Eppure, anche in questo caso, le riserve sono parecchie. Perché per quanto un rapporto possa sempre esser recuperato, all’interno dello spogliatoio permarrebbe una cicatrice insanabile.

L’addio del turco, a quel punto, diventerebbe una necessità. Nonché una manifestazione di rispetto da parte della dirigenza nei confronti dei tanti appassionati che non hanno gradito l’atteggiamento schivo dell’ex Milan nelle ultime settimane di trasferta negli USA.

Ederson priorità assoluta dopo Calhanoglu, pronta la formula d’ingaggio al sì dell’Atalanta

Galatasaray sì o Galatasaray no, Calhanoglu potrebbe dunque fare le valigie a prescindere dalla destinazione. Al suo posto, come da nuove conferme, l’Inter punterebbe su Ederson dell’Atalanta.

I bergamaschi insistono sulla valutazione da 50 milioni: alta, ma non impossibile da raggiungere per un club che nella passata stagione ha messo a bilancio importanti utili come non accadeva da tempo e che sarebbe intenzionata a chiudere altre cessioni in questa sessione.

Se l’Inter dovesse riuscire a strappare un accordo con la controparte a poco meno, a quel punto si potrebbe finalizzare il tutto lasciando nelle mani del centrocampista un contratto dalla durata quinquennale a 4 milioni di euro netti. Praticamente il doppio di quanto attualmente percepito all’Atalanta. Lo ha riportato ‘Il Giornale’ nell’ultima edizione.