Subito per 20 milioni o gratis tra un anno: bivio di mercato Inter

Il presidente Marotta potrebbe provare ad anticipare il colpo a questa estate per battere la concorrenza e il rischio che rinnovi il contratto

Il mercato è fatto di opportunità. E un bravo dirigente è quello che sa sfruttare le occasioni che gli si presentano. Lo ha ripetuto tante volte Beppe Marotta nella sua lunga carriera dirigenziale.

Ora che è diventato il presidente dell’Inter, il discorso è ancora più valido, sebbene con il passaggio di proprietà dalla famiglia Zhang al fondo Oaktree i conti della società siano stati ripianati e c’è la possibilità di tornare ad investire.

Lo dimostra il fatto che ad oltre un mese dall’inizio del nuovo campionato di Serie A, i nerazzurri hanno già speso quasi 70 milioni di euro per mettere a segno i primi tre colpi. Sucic dalla Dinamo Zagabria e Luis Henrique dal Marsiglia hanno già avuto occasione di fare il loro esordio in maglia Inter al Mondiale per Club e presto toccherà anche a Bonny, prelevato dal Parma.

Ovviamente non finisce qui: sono previsti nuovi innesti praticamente in ogni reparto per rinforzare e ringiovanire la squadra a disposizione di mister Chivu. Altrettanto ovviamente ci saranno anche delle cessioni per sfoltire un po’ la rosa attuale. Senza dimenticare la possibilità di mettere a segno qualche colpo a costo zero. La stagione 2025-26 deve ancora iniziare, ma già si inizia a monitorare i calciatori che entrano nell’ultimo anno di contratto.

Calciomercato Inter, il Valencia punta al rinnovo di Mosquera ma intanto abbassa il prezzo

Tra i giocatori seguiti dall’Inter come potenziali svincolati c’è anche Cristhian Mosquera. Si tratta di un difensore centrale spagnolo (con cui gioca nell’Under 21) di origini colombiane (con cui ha giocato nell’Under 20) di ventuno anni che milita attualmente in patria con il Valencia. I Pipistrelli sono da tempo al lavoro per provare a rinnovargli il contratto in scadenza nel 2026, senza peraltro alzare la clausola di rescissione che è fissata a 80 milioni di euro.

Come riportato dal sito iberico ‘El Gol Digital’, il Valencia è fiducioso nel convincere il giocatore a siglare il prolungamento, ma intanto ha rivisto di nuovo al ribasso il prezzo del suo cartellino. Da 30 a 20 milioni di euro, per non rischiare di perderlo poi gratis. L’Inter ci pensa, visto che ha bisogno di forze nuove in difesa, anche se il primo obiettivo resta Leoni del Parma. C’è poi da fare i conti con la concorrenza degli inglesi dell’Arsenal e dei tedeschi del Lipsia.