L’arrivo di Carlo Ancelotti al Real Madrid potrebbe influire sulle strategie di mercato dei ‘blancos’. Barella nel mirino dell’ex allenatore del Napoli

Sono state settimane intense in giro per l’Europa per quanto concerne il mercato degli allenatori. Un autentico valzer delle panchine ha portato infatti a diversi cambi della guardia proprio nei giorni immediatamente successivi alla chiusura della stagione. L’Inter ha salutato Conte per accogliere Inzaghi, mentre in Liga il Real Madrid ha divorziato da Zidane, salutando l’inaspettato ritorno di Carlo Ancelotti, vincitore della mitologica ‘Decima’ ma reduce da un paio di annate sottotono tra Napoli ed Everton. L’ex tecnico del Milan ha però voglia di ripartire alla grande, e per farlo potrebbe anche guardare con decisione proprio in casa Inter. Per le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, Barella nel mirino di Ancelotti: ci prova con lo scambio

Nella lista della spesa di Carlo Ancelotti al Real Madrid potrebbe esserci anche Nicolò Barella, centrocampista nerazzurro reduce da un’annata straordinaria. Il tecnico di Reggiolo era pazzo di lui quando il classe ’97 indossava ancora la maglia del Cagliari e potrebbe volerlo ai ‘blancos’.

In Spagna è già stato accostato al Real Madrid in diverse circostanza già ai tempi di Zidane, ma per l’Inter Barella è un simbolo e futuro capitano. Con la politica attuale della società però nessun big può dirsi incedibile ma per strapparlo a Zhang servirebbe una proposta davvero shock. Il club spagnolo non sembra essere nelle condizioni di avanzare offerte clamorose ma potrebbe provarci mettendo sul piatto ben 50 milioni di euro cash più Mariano Diaz o Jovic.