Ufficiale: Sensi saluta l’Europeo. Addio anche all’Inter in estate

Dopo l’ennesimo infortunio rimediato in nazionale, per Sensi è arrivata l’ufficialità dell’addio all’Europeo: al suo posto è stato ripescato Pessina dell’Atalanta, aggregato al gruppo come possibile alternativa proprio a causa delle problematiche relative al centrocampista dell’Inter. Ora per Sensi si fa dura anche in ottica Inter: la società sta pensando al possibile addio in caso di buona offerta. Napoli e Fiorentina sono sulle sue tracce e vista l’inaffidabilità a livello fisico, non è assolutamente da escludere che il suo futuro possa essere lontano da Milano.

