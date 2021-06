Secco no dell’Inter: rifiutati Zappacosta e Christensen per Hakimi

Secondo La Gazzetta dello Sport, l’Inter avrebbe rifiutato Davide Zappacosta e Andreas Christensen per Hakimi. Il Chelsea aveva proposto i due giocatori per abbassare la quota cash, visto che l’Inter pretende il pagamento di 80 milioni di euro. Ora si attende di capire come intende muoversi il Psg, altra pretendente di spessore per l’esterno.

