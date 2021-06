Calciomercato Inter: il Barcellona è disposto a tutto per acquistare un titolarissimo dei nerazzurri. Non si tratta di Lautaro, i dettagli

Non è un segreto che i giocatori dell’Inter siano molto apprezzati in giro per l’Europa. Basti pensare a Romelu Lukaku, Lautaro Martinez e Achraf Hakimi – quest’ultimo sembra il principale indiziato a lasciare Milano causa difficoltà economiche dei nerazzurri. Un altro giocatore della ‘Beneamata’, però, piace moltissimo. Si tratta di Nicolò Barella sul quale sembra essersi fiondato il Barcellona. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Barcellona su Barella: l’offerta include Griezmann

Barella piace tantissimo al Barcellona. Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, i ‘Blaugrana’ sarebbero intenzionati a fare sul serio per il centrocampista nerazzurro e della Nazionale italiana, dopo il tentativo fallito di ingaggiare Lautaro Martinez la scorsa stagione. Questa volta i catalani, per tornare grandi anche in Europa dopo qualche stagione complicata, vorrebbero rinforzarsi con l’ex giocatore del Cagliari che vale oltre 60 milioni di euro e ha il contratto in scadenza nel 2024. Per abbassare l’importante cartellino del calciatore, il Barcellona sarebbe disposto ad offrire tre contropartite. Sul piatto, spiega il portale spagnolo, Emerson Royal, Miralem Pjanic e Antoine Griezmann.

Il primo è un terzino destro di grande qualità che potrebbe sostituire Hakimi in caso di addio del marocchino. Pjanic piace anche alla Juventus mentre Griezmann è impossibile sotto ogni punto di vista. Guadagna infatti 18 milioni di euro netti all’anno, ciò significa che con la politica di abbassamento dei costi dell’Inter non ci incastra niente. Ad ogni modo, è difficile che l’operazione possa prendere una piega favorevole agli iberici. Nicolò Barella è praticamente incedibile per i nerazzurri e infatti molto presto dovrebbe arrivare il rinnovo di contratto per blindarlo ulteriormente: aumento dell’ingaggio fino ai 5 milioni di euro più bonus a stagione fino al 2025.