Rinforzo a zero per l’Inter targata Simone Inzaghi. Discorsi avviati per l’arrivo in nerazzurro del fedelissimo del neo tecnico interista

Il primo ‘regalo’ di calciomercato per Simone Inzaghi può arrivare dalla sua ex Lazio. Stando alle ultime indiscrezioni di ‘Sky Sport’, infatti, l’Inter è in discussione con l’entourage di Stefan Radu – lo stesso di Caicedo – il cui contratto con il club di Lotito scade alla fine di questo mese di giugno. Il 34enne rumeno è stato uno dei ‘fedelissimi’ in biancoceleste del tecnico piacentino, ora può approdare in nerazzurro a costo zero per ricoprire il ruolo di vice Bastoni, rimasto scoperto con l’addio di Kolarov.

Calciomercato Inter: Radu che arriva, Radu che va: possibile scambio col Verona

Il classe ’86 nativo di Bucarest è considerato da Inzaghi un elemento prezioso per lo spogliatoio. Per un Radu che arriva, ce n’è un altro che può andare via presto: parliamo ovviamente di Andrei Ionut. Il giovane portiere potrebbe traslocare al Verona nell’ambito dello scambio con Silvestri, al quale Marotta e soci pensano da tempo per mettere un po’ di ‘pressione’ ad Handanovic. Trattativa in corso tra i due club.