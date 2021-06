Assistito da Mino Raiola, Silvestri è legato al Verona da solo un altro anno di contratto. Possibile scambio con un giocatore dell’Inter

Lo abbiamo scritto un mese fa: l’Inter può prendere Silvestri dal Verona per metterlo in competizione con Handanovic, in attesa della crescita di Filip Stankovic che in casa nerazzurra gode di grande stima ed è difatti considerato un possibile erede dello sloveno. Ebbene, stando alle ultime indiscrezioni di ‘tmw’, la trattativa tra la società di viale della Liberazione e il Verona è già ben avviata. In scadenza a giugno 2022, Silvestri avrebbe una valutazione non superiore ai 5 milioni di euro.

Calciomercato Inter, Silvestri con uno scambio: le ultime

Trent’anni compiuti lo scorso marzo, Silvestri è da poco passato nella scuderia di Mino Raiola. Il quale, a detta di alcuni rumores, è all’opera per cercare davvero di trasferirlo all’Inter. In piedi, come anticipato sempre da Interlive.it lo scorso 7 maggio, l’ipotesi di uno scambio con Salcedo o più verosimilmente con Ionut Radu. Uno scambio in tal caso fra portieri. A proposito di portieri, è tutto fatto per il ritorno di Cordaz. Contratto annuale per l’ex Crotone e vivaio nerazzurro, prenderà il posto di Padelli.