Skriniar: “Sono orgoglioso di questa squadra, siamo un grande gruppo”

Inter, i difensori Milan Skriniar e Ashley Young hanno voluto dare la loro opinione sulla stagione appena terminata con lo Scudetto vinto alla presentazione del film ‘I M TOGETHER’ sulla cavalcata della squadra di Antonio Conte

INTER SKRINIAR E YOUNG DICHIARAZIONI/ Dopo Romelu Lukaku, anche Milan Skriniar è stato tra gli ospiti intervistati da Inter Tv alla presentazione del film ‘I M TOGETHER’, sullo Scudetto vinto nella scorsa stagione dalla squadra di Antonio Conte. Queste le sue dichiarazioni in merito: “Gli scontri diretti che abbiamo vinto contro Juventus, Milan, Atalanta ci hanno dato fiducia, quelli sono stati i momenti in cui abbiamo deciso la stagione. Siamo sempre stati uniti, questo è stato fondamentale, sono orgoglioso di questa squadra, siamo un grande gruppo“. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Oltre al difensore slovacco, anche il calciatore inglese Ashley Young ha potuto dare la sua opinione e ha detto: “Non sono sicuro che ci sia una partita scudetto particolare, forse contro il Sassuolo“. Poi ha voluto aggiungere queste parole entusiastiche dicendo: “Incredibilmente orgoglioso, non riesco a descriverlo, è difficile da spiegare, sono orgoglioso di me stesso, della squadra, dello staff e di tutti quelli che lavorano per il Club. Dal giorno in cui sono arrivato sono stati fantastici con me e avevamo l’obiettivo di vincere un giorno, ci siamo riusciti ed è incredibile“.