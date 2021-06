Taibi: “Abbiamo grande fiducia nelle qualità di Rivas a Reggio ha trovato una maturazione definitiva”

Inter, l’ex portiere ed ora dirigente della Reggina Massimo Taibi è convinto di riuscire a convincere la squadra meneghina a far tornare nuovamente in Calabria il giovane centrocampista Rigoberto Rivas che le ultime due stagione ha giocato nella formazione amaranto

INTER RIGOBERTO RIVAS FUTURO/ Il direttore sportivo della Reggina ed ex portiere di Manchester United, Milan e Torino, per citare le principali squadre in cui ha militato, Massimo Taibi, è stato intervistato dalla Gazzetta del Sud per avere un’opinione sulla possibilità di far tornare in Calabria il giocatore Rigoberto Rivas, centrocampista da 2 anni in prestito dall’Inter. Il giovane calciatore, classe 98, arrivò nella stagione 2019/20 contribuendo alla promozione della squadra amaranto alla serie B, mentre lo scorso anno la formazione di Toscano ha terminato il campionato con un onorevole 11° posto.

Hanno chiesto al dirigente, se i prossimi giorni saranno decisivi per convincere il club meneghino a far tornare il calciatore e lui ha confermato: “In tempi non sospetti la Reggina ha imbastito un dialogo con l’Inter per l’acquisizione a titolo definitivo. Abbiamo grande fiducia nelle qualità di questo ragazzo, il quale a Reggio è riuscito a trovare una maturazione definitiva. Speriamo che i prossimi giorni diano le risposte che cerchiamo”.