Calciomercato Inter: Ivan perisic sta disputando un ottimo Europeo e potrebbe lasciare proprio questa estate i nerazzurri. Tutti i dettagli

Uno dei giocatori che potrebbero lasciare l’Inter questa estate è Ivan Perisic. L’esterno sinistro croato, riadattato da Antonio Conte in questo ruolo, nonostante le buonissime prestazioni fornite in questa stagione in nerazzurro, non sembra sicuro della sua permanenza, così come altri calciatori della rosa a disposizione di Simone Inzaghi: il futuro potrebbe essere in Inghilterra o Germania. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, addio Perisic: ingaggio pesante, sogna la Premier League

Ivan Perisic pronto a dire addio all’Inter. Il giocatore croato, che sta fornendo davvero ottime prestazioni all’Europeo con la sua Croazia, non sembra così sicuro della sua permanenza in nerazzurro. Principalmente per il suo ingaggio, parliamo di ben 9 milioni di euro lordi, troppo pesante per l’attuale situazione economica del club.

Ma anche per il più grande sogno del laterale mancino, quello di andare a giocare in Premier League. Non mancano offerte nemmeno dalla Germania, dove si è trovato molto bene al Bayern Monaco dove ha vinto tutto nel 2019/20.