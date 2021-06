Calciomercato Inter: nelle ultime ore è uscito il nome di Bakayoko per il centrocampo dei nerazzurri. Ecco cosa c’è di vero, i dettagli

Tanto movimento per l’Inter questa estate sia in uscita che in entrata. Anche a centrocampo, i nerazzurri cercano un profilo adeguato per la prossima stagione sia dal punto di vista delle qualità che del prezzo del giocatore, considerando anche le difficoltà economiche del club. Nelle ultime ore è uscito fuori il nome di Tiémoué Bakayoko, che in passato aveva giocato in prestito al Milan e al Napoli. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

INTERLIVE | Al momento nessun interesse per Bakayoko

Tiémoué Bakayoko interessa all’Inter, notizia delle ultime ore. Secondo quanto raccolto da Interlive, tuttavia, per il centrocampista ex Milan e Napoli non risultano movimenti da parte di Marotta e soci. Il futuro dell’ex Monaco potrebbe essere comunque in Serie A, si parla infatti di possibile ritorno al Milan. Difficile la sua permanenza al Chelsea (sconfitto dal Psg nella corsa ad Hakimi), col quale è in scadenza nel 2022

