Calciomercato Inter: spunta un nuovo nome per il futuro dei nerazzurri. Marotta e colleghi però non sono soli, ecco di chi stiamo parlando

Per la prossima stagione, il neo allenatore Simone Inzaghi sembra essere sicuro di voler tenere ancora come primo portiere il capitano Samir Handanovic. Per il futuro, però, l’Inter si guarda intorno per cercare il giocatore più talentuoso possibile. Tra quelli che potrebbero difendere nei prossimi anni la porta nerazzurra c’è anche Ugurcan Cakir. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Cakir piace ai nerazzurri: ma non sono da soli

La Turchia ad Euro 2020 non ha di certo entusiasmato per gioco e risultati. Non per colpa del suo portiere, Ugurcan Cakir, che più volte li ha salvati da un passivo ancora peggiore. E non è quindi una novità che piaccia a tante squadre in Europa. Classe 1996 e con un valore di mercato di 20 milioni di euro, è attualmente in forze al Trabzonspor.

Secondo ‘Sporx’, è seguito principalmente da Monaco, Inter e Tottenham ma anche il Wolwerhampton, che dovrà dire addio a Rui Patricio che è destinato a trasferirsi alla Roma o al Marsiglia, è interessato. Un estremo difensore che i nerazzurri potrebbero puntare in vista dell’addio di Samir Handanovic. Anche se la ‘Beneamata’ sembra più propensa a puntare su altri nomi, Musso su tutti.