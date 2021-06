Thiago Ribeiro: “Ad Adriano i giocatori dell’Inter e Massimo Moratti gli hanno dato molto affetto”

Inter, il fratello di Adriano Leite Ribeiro ha raccontato alcuni aneddoti riguardanti l’ex attaccante della squadra milanese

Il fratello di Adriano Leite Ribeiro, Thiago, è stato intervistato da ESPN Brasil per conoscere degli aneddoti sul suo noto congiunto. Il parente del calciatore ha ricordato di come fosse impressionato da bambino dalle evoluzioni sul campo di suo fratello, che metteva in grave difficoltà tutti i difensori che affrontava. Poi ha dichiarato: “Tutti i giocatori dell’Inter e Massimo Moratti gli hanno dato molto affetto, non perché fosse l’Imperatore ma per la persona che è. Mi è capitato di andare agli allenamenti, scattavo foto e parlavo con i brasiliani Maicon e Júlio César“.

Poi ha parlato anche del rapporto che suo fratello aveva con Ibrahimovic e ha spiegato: “Era legato a mio fratello, una volta è andato anche a casa sua. Ad Adriano piaceva riunire i giocatori dell’Inter perché mia madre preparava cibo per tutti”. Durante la sua permanenza in nerazzurro tra il 2004 e il 2009, con una piccola parentesi al San Paolo tra gennaio e giugno 2008, l’attaccante ha raccolto 177 presenze segnando ben 74 reti tra campionato e coppe europee.