L’Inter è in ricerca di un nuovo laterale sinistro e potrebbe tornare di moda un vecchio pallino. Offerta ‘disperata’ per Spinazzola della Roma

Caccia aperta ad un nuovo esterno sinistro per l’Inter che deve rimpiazzare Young e rinnovare l’intera corsia alla luce anche della situazione incerta di Ivan Perisic. I nerazzurri cercano quindi un laterale in grado di abbinare quantità e qualità unite ad entrambe le fasi di gioco, e capace magari anche di agire con entrambi i piedi allo stesso modo. Un identikit questo che potrebbe portare ad un clamoroso ritorno di fiamma per Leonardo Spinazzola, esterno della Roma che sta facendo benissimo anche con la Nazionale di Mancini. Ad Euro 2020 l’ex Juventus è stato peraltro per ben due volte man of the match, confermando quanto di straordinario fatto vedere in stagione con la maglia giallorossa. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | E’ tutto fatto per il rinnovo con l’Inter: i dettagli

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO agente Kramaric: “Non è in partenza, ma se chiama una big… Inter? Vi spiego”

Calciomercato Inter, ritorno di fiamma per Spinazzola: soldi e scambio

Spinazzola fu ad un passo dall’Inter in uno scambio con Politano poi saltato nelle fasi conclusive, facendo ritorno a Roma dove ha addirittura incrementato il proprio rendimento. La crescita del laterale italiano ha quindi inevitabilmente accresciuto il pentimento della stessa società meneghina, che potrebbe tornare alla carica mettendo sul piatto un’offerta ‘disperata’ per convincere i giallorossi.

LEGGI ANCHE >>> INTERLIVE | Incontro con gli agenti: colpo (impossibile) da 30 milioni

Per ovvi motivi l’Inter non è in grado di formulare una pesante proposta cash, motivo per cui Marotta e soci potrebbero mettere sul piatto uno scambio da 10-12 milioni di euro più Sensi, valutato sui 20 milioni.